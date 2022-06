Veja o momento do tiroteio que matou três pessoas na Filadélfia, EUA

Um tiroteio em uma rua movimentada da Filadélfia, nos Estados Unidos, matou três pessoas e deixou outras onze feridas, na noite deste sábado (4), perto da meia-noite. Imagens registradas por Câmeras de Segurança mostram o momento em que os disparam começam e as pessoas correm tentando fugir dos tiros. As informações são do G1 Mundo.

O inspetor da polícia D.F. Pace informou que 14 vítimas foram baleadas e levadas para hospitais. “Três destes indivíduos (dois homens e uma mulher) foram declarados mortos depois de chegarem aos hospitais com vários ferimentos a bala", declarou.

O caso foi registrado no South Street, famoso ponto de entretenimento da cidade, com bares, restaurantes e vida noturna agitada. Várias pessoas foram vistas atirando pelos agentes que responderam ao chamado.

Nenhum prisão foi efetuada ainda, segundo a imprensa local. A polícia afirma que chegou a efetuar disparos contra um suspeito, a 30 metros de distância, mas não sabe se conseguiu atingi-lo.

As autoridades já pediram imagens das câmeras de segurança instaladas nos estabelecimentos da região para serem usadas na apuração. Os nomes das vítimas e suspeitos não foram informados pela política até a atualização da reportagem.