Atentado nos EUA: Desfile de 4 julho é interrompido por ataque a tiros

Um desfile em comemoração à Independência dos Estados Unidos foi interrompido com tiros de armas de fogo, nas ruas de Highland Park, Chicago, no estado americano de Illinois, nesta segunda-feira (4).

Há relatos de que foram disparados ao menos 20 tiros, no entanto ainda não há um número preciso confirmado de vítimas. A imprensa local afirma que pelo menos duas pessoas morreram e o suspeito continua sendo procurado pela polícia. Ele teria atirado nas pessoas que estavam em cima do telhado de um comércio da região. As informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades, que afirmam, até o momento, ter a ocorrência de “diversos feridos”.

O governador de Illinois se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. “Minha equipe e eu estamos monitorando de perto a situação em Highland Park. A polícia estadual está no local e colocamos todos os recursos do estado à disposição da comunidade. Continuaremos trabalhando com as autoridades locais para ajudar os afetados”, escreveu JB Pritzker, no Twitter.