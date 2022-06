Farmácias dos EUA racionam pílula do dia seguinte após direito ao aborto ser derrubado

A procura por pílula do dia seguinte aumentou nos Estados Unidos nos últimos dias, levando algumas farmácias a limitar as compras do contraceptivo que está disponível sem receita médica. Esse aumento nas vendas do produto teria sido motivado pela decisão da Suprema Corte do país, que na semana passada revogou o processo 'Roe v. Wade', derrubando assim o direito ao aborto no país após quase 50 anos. As informações são dos portais Notícias ao Minuto e Sic Notícias.

De acordo Wall Street Journal, na manhã desta segunda-feira, a pílula do dia seguinte estava em falta ou esgotado nos sites de algumas das principais farmácias dos Estados Unicos, entre elas a CVS Pharmacy, que passou a fazer um racionamento. Um representante da empresa afirmou que o objetivo é garantir um “acesso equitativo” aos contraceptivos. Por isso, a rede de farmácias limitou a venda a três por transação.

A cadeia de supermercados Walmart também resolveu limitar a venda de pílulas do dia seguinte a quatro ou seis caixas para pedidos com entrega até ao final do mês, mas não para os expedidos a partir do início de julho.

Há ainda relatos de aumentos de preços em alguns mercados online.

Já a Wallgreens, outra grande rede de farmácias no país, informou que, "por enquanto", não tem planos para impor restrições à venda de pílulas do dia seguinte.

A pílula do dia seguinte é o único método que pode ser utilizado até 48 horas após a relação sexual para prevenir a gravidez. A CVS Pharmacy afirmou ter nas suas lojas grande quantidade de Plan B e Aftera, dois produtos destinados a serem tomados até três dias após a relação sexual desprotegida e que visam prevenir a fecundação.