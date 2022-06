Suprema Corte dos EUA derruba decisão que garante direito a aborto no país

Confirmando as informações de um documento vazado em maio deste ano, Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a decisão que garantia o direito das mulheres a abortar no País, em decisão tomada nesta sexta-feira (24), por seis votos a três. As informações são do G1 Mundo.

O processo envolve a chamada Roe contra Wade, uma decisão histórica da própria Suprema Corte da década de 1970 que estabeleceu o direito ao aborto nos Estados Unidos. Nesse novo julgamento, a decisão foi derrubada, pois a maioria dos juízes entendeu que a Roe contra Wade foi decidida erroneamente uma vez que a Constituição dos Estados Unidos não faz menções específicas sobre o aborto.