Vazamento de decisão da Suprema Corte dos EUA que derruba o direito ao aborto provoca reações; veja

Após o vazamento de um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos que indicaria o fim do direito ao aborto no país, o debate sobre os direitos reprodutivos das mulheres entrou em pauta nas redes sociais. Autoridades políticas se manifestaram contrárias e favoráveis à decisão, tornando o vazamento da decisão da Suprema Corte dos EUA um dos assuntos mais comentados na internet na noite desta segunda-feira, 2.

O vazamento do documento foi feito pelo site "Político". O rascunho mostra a opinião majoritária escrita pelo juiz Samuel Alito que derrubaria a decisão do caso Roe vs. Wade (caso judicial pelo qual a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito ao aborto ou interrupção voluntária da gravidez, nos Estados Unidos, em 1973).

De acordo com o documento vazado, o tribunal anularia o direito constitucional federal ao aborto nos EUA. A opinião seria a decisão mais drástica ao aborto em décadas e transformaria o cenário da saúde reprodutiva das mulheres nos EUA.



Veja o que disseram os políticos locais sobre o assunto:



Bernie Sanders, Senador (independente)

"O Congresso deve aprovar uma legislação que codifique Roe v. Wade como a lei da terra neste país AGORA. E se não houver 60 votos no Senado para fazê-lo, e não há, devemos acabar com a obstrução para aprová-la com 50 votos".



Hillary Clinton, ex-secretária de Estados dos EUA

"Esta decisão é um ataque direto à dignidade, direitos e vida das mulheres, para não mencionar décadas de leis estabelecidas. Matará e subjugará as mulheres, mesmo que a grande maioria dos americanos pense que o aborto deveria ser legal. Que desgraça total".



Elizabeth Warren, senadora (democrata)

"Uma Suprema Corte extremista está prestes a derrubar #RoeVWade e impor suas visões impopulares e de extrema direita em todo o país. É hora de os milhões que apoiam a Constituição e o direito ao aborto se levantarem e fazerem suas vozes serem ouvidas. Voltar, nunca."



Ken Paxton, advogado-geral (republicano)

"Espero que a questão do aborto retorne aos Estados. É por isso que liderei uma coalizão de 24 estados em apoio à lei, que os proíbe após 15 semanas. Tudo para garantir que se protejam os nascituros e reze pelo fim do aborto em nossa nação".



Tom Cotton, senador (republicano)

"A Suprema Corte deve chegar ao fundo desse vazamento, usando todas as ferramentas de investigação necessárias. Rezo para que a Corte siga a Constituição e permita que os estados protejam novamente os nascituros. Vida."



Josh Hawley, senador republicano (republicano)

"A esquerda continua seu ataque à Suprema Corte com uma quebra de sigilo sem precedentes, claramente destinada a intimidar. Os juízes não devem ceder a essa tentativa de corromper o processo. Mantenham-se fortes".



Amy Klobuchar, senador (democrata)

"Se nada puder ser feito em Washington, o povo e as mulheres americanas terão que votar e as pessoas que acreditam na escolha terão que votar como nunca votaram antes, porque é a única maneira de podermos mude isso".



Kathy Hochul, governadora de NY (Democrata)

"Este é um ataque absolutamente vergonhoso ao nosso direito fundamental de escolha, e vamos combatê-lo com tudo o que temos. Deixe-me ser alto e claro: Nova York sempre garantirá seu direito ao aborto. Você tem nossa palavra".



Alexis McGill Johnson, presidente do Grupo de Defesa do Aborto Planejado

"Esta opinião vazada é horrível e sem precedentes, e confirma nossos piores medos. Embora tenhamos visto o que está escrito na parede por décadas, não é menos devastador, e ocorre no momento em que grupos antiaborto revelam seu plano final para proibir o aborto em todo o país. (Nós) continuaremos a lutar como o inferno para proteger o direito de acesso seguro e legal ao aborto".



Centro Nacional do Direito da Mulher

"A linguagem do projeto de parecer que vazou da Suprema Corte é ultrajante, irresponsável e chocante. Qualquer juiz que assine este parecer está alimentando o dano e a violência que acontecerá às pessoas que engravidarem neste país".



União da Liberdade Civil

"Se a Suprema Corte realmente emitir uma opinião majoritária nos moldes do rascunho vazado de autoria do juiz Alito, a mudança nas placas tectônicas dos direitos ao aborto será tão significativa quanto qualquer opinião que a Corte já tenha emitido".