Documento aponta que direito ao aborto está com os dias contados nos EUA; Biden comenta sobre o caso

O direito ao aborto parece estar com os dias contados no Estados Unidos. É o que aponta o rascunho da versão inicial, ainda não divulgada oficialmente, de um relatório do ministro da Suprema Corte do País, Samuel Alito, pulicado desta segunda-feira (2), pelo site Político. De acordo com o documento, os juízes da Suprema Corte votaram, de maneira reservada, para derrubar a decisão da década de 1970, conhecida como Roe versus Wade, que garante o acesso ao aborto. As informações são do G1 Mundo.

O texto teria circulado entre os juízes no dia 10 de fevereiro, provavelmente para servir de voto para um caso do Mississippi, onde há um projeto para impedir abortos depois de 15 semanas de gravidez. A decisão oficial dos juízes não foi divulgada, e os votos públicos podem mudar até que isso aconteça.

Se a Corte tomar a decisão apontada pelo documento vazado, haverá disputas em cada estado e também no Congresso para determinar quais são as condições em que o aborto será permitido nos EUA.

Após a notícia sobre o rascunho ganhar a mídia, o presidente americano Joe Biden afirmou que é preciso garantir o "direito das mulheres a escolher" caso a Suprema Corte do país derrube a lei que permite o aborto legal. "Minha administração sempre argumentou fortemente em defesa da (decisão) Roe contra Wade", declarou.

Ele disse não saber se o rascunho vazado é "genuíno" ou se reflete a decisão final da Suprema Corte e declarou que a "justiça básica" demanda que a atual decisão favorável ao aborto não seja revertida.