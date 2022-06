Empresas americanas pagarão custos de viagem para funcionárias que precisarem realizar aborto

Após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir derrubar a Roe v. Wade, que garantia direito constitucional federal ao aborto, na última sexta-feira (24), empresas americanas anunciaram apoio às suas funcionárias e ofereceram assistência financeira para cobrir ou reembolsar aquelas que precisarem viajar para outros estados para realizar o procedimento.

Com a derrubada, mulheres de Dakota do Sul, Wisconsin, Utah, Missouri, Kentucky, Oklahoma, Arkansas, Alabama e Louisiana tiveram suas consultas e procedimentos cancelados, o que abre margem para muitos estados dificultarem ou restrigirem ainda mais o aborto. Em resposta, empresas como Microsoft, Netflix, Disney e Meta se propuseram a ajudar funcionárias a se deslocarem para realizar o procedimento em estados onde o aborto é permitido.

"Pretendemos oferecer reembolsos de despesas de viagem, na medida permitida por lei, para funcionários que precisam deles para acessar serviços de saúde e reprodutivos de fora do estado. Estamos no processo de avaliar a melhor forma de fazê-lo, dadas as complexidades envolvidas", disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, para o site da NBC.

Veja a lista com algumas empresas que já sinalizaram ajuda aos funcionários:

Warner Bros Condé Nast BuzzFeed Amazon Goldman Sachs Snap Macy's Intuit Dick's Sporting Goods Starbucks Tesla Yelp Airbnb Netflix J.P. Morgan Lyft Google Microsoft Paramount Citigroup

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)