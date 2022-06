EUA: tiroteio em igreja no Alabama deixa dois mortos e um ferido

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após a ação de um atirador solitário em uma igreja nos Estados Unidos. O crime ocorreu durante uma atividade de jantar compartilhado na Igreja Episcopal de Santo Estêvão, localizada no bairro de Vestavia Hills, no Alabama,quando um homem entrou atirando e atingiu três pessoas, nesta quinta-feira (16). As informações são do G1 Mundo.

De acordo com o Departamento de Polícia, um suspeito foi preso. Shane Ware, capitão da Polícia, informou que um atirador solitário entrou na igreja e começou a atirar, atingindo as vítimas. O país enfrenta um particular aumento da violência armada, e teve como o pior caso mais recente o massacre na escola de ensino fundamental da localidade de Uvalde, no estado do Texas, em 24 de maio passado, quando 19 menores e duas professoras foram mortos por um atirador.

Mais de 20 mil pessoas morreram por causa da violência decorrente de armas de fogo nos Estados Unidos, desde o início deste ano, de acordo com a ONG Gun Violence Archive, incluindo mortes por suicídio.