Uma pessoa morre e seis ficam feridas após tiroteio em terminal de ônibus de Salvador

No final da tarde desta sexta-feira (01) um tiroteio deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na Estação Pirajá, em Salvador, Bahia. As pessoas do local ficaram muito assustadas e diversas viaturas da Polícia Militar se encaminharam para o local. A vítima foi um ex-presidiário.

A situação no terminal de ônibus, que é um dos mais importantes e movimentados de Salvador, assustou quem presenciou o tiroteio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um homem foi morto, três homens e três mulheres ficaram feridos e uma outra pessoa passou mal e precisou de atendimento médico. Todos os feridos estão estáveis e tiveram que ser internados na unidade de emergência (UPA).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que homens armados entraram no terminal e atiraram contra um homem que havia acabado de deixar um presídio na Bahia, ele estava com o alvará de soltura. Após o ataque, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) estava no local para remover o corpo e realizar a perícia. A Polícia Civil investigará o crime.

