Latrocínio no bairro do Coqueiro: Suspeito de matar diretor de escola continua foragido

A polícia paraense ainda não conseguiu prender o suspeito pelo assassinato do professor Omar de Araújo Linhares, de 63 anos, encontrado morto dentro de uma escola no bairro do Coqueiro, em Belém, no dia 15 de fevereiro último. O caso continua sendo investigado, sob sigilo, pela Divisão de Homicídios. “Diligências seguem em andamento para apurar mais informações sobre a autoria e motivação do crime”, informou a Polícia Civil em nota enviada à reportagem nesta quinta-feira (2). Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Omar Linhares era diretor e dono da Escola Reverendo João Batista, instituição particular de ensino fundamental e médio, localizada na passagem Santa Maria. Na noite do crime, os alunos fariam uma prova que seria aplicada pela vítima. Além de lecionar, Omar costumava abrir e fechar o local.

Uma estudante foi a primeira a chegar à escola, por volta das 18h30, e se deparou com o corpo do diretor no chão. Ele estava com as mãos e pés amarrados e trazia um fio enrolado ao pescoço. O celular da vítima foi roubado, assim como outros pertences pessoais, segundo a polícia.

Câmeras registraram a fuga do suspeito

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a movimentação de um homem que pode ter sido o autor do homicídio de Omar. Os registros feitos por equipamentos instalados nas proximidades da escola mostram o momento em que o suspeito, de camisa branca, sai correndo de dentro do estabelecimento. Através dos registros verificou-se que, possivelmente, o suspeito agiu sozinho, como já suspeitava a polícia.

Conforme as imagens, durante a fuga o homem segura um objeto no bolso, que pode ser o celular roubado da vítima. Pelos registros de entrada e saída, o homem passou pouco mais de 20 minutos dentro do estabelecimento de ensino.