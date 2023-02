Diretor é encontrado morto amarrado dentro de escola no bairro do Coqueiro

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado morto amarrado em uma escola, no bairro do Coqueiro, em Belém. De acordo com informações da polícia, a vítima é o diretor da instituição de ensino. O local estava todo revirado.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a análise da cena do crime e remoção do cadáver.

A redação integrada de O Liberal está no local e apura mais informações.