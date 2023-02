Bilhete premiado encontrado com homem morto em hotel era da Mega da Virada de 2018

Um homem, identificado como José Aparecido Monteiro, de 54 anos, foi encontrado morto em um hotel localizado em Curitiba, Paraná, na última quinta-feira (2). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), entre os pertences de José estava uma solicitação de saque no valor de cerca de R$ 400 mil, referente a um bilhete apostado por ele, na Mega da Virada de 2018.

VEJA MAIS

“A equipe foi acionada, via Corpo de Bombeiros, para atender uma ocorrência no hotel. Em contato com o subgerente da rede hoteleira, o mesmo relatou que as mulheres que fazem manutenção dos quartos encontraram o hóspede caído no chão”, disse a nota, divulgada pelo órgão.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo médico revelou que não havia marcas de violência, descartando então a possibilidade de homicídio, e confirmou que o óbito foi ocasionado por um infarto.

Em entrevista ao Estadão, Maria José do Nascimento, irmã da vítima, disse que José retirou o prêmio na época, após ganhar em um bolão apostado com outras 22 pessoas da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Ao receber a quantia, o homem pagou algumas dívidas e investiu em mercadorias para trabalhar com confecção.

Ainda segundo Maria José, os dois moravam juntos em Campo Mourão, onde José apostou na loteria, mas ele estava em Curitiba desde novembro de 2022, a trabalho.

“Tem muita gente achando e falando que ele ainda iria resgatar o prêmio, mas não é verdade. Já faz tempo isso. Ele estava com a solicitação [para realizar o saque] na mala, porque foi resolver questões burocráticas em Curitiba, de uma empresa de confecções que tinha”, explicou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)