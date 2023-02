Jovem de 18 anos ganha R$ 258 milhões em primeira aposta na loteria

Uma jovem de 18 anos apostou na loteria pela primeira vez e ganhou US$ 48 milhões, aproximadamente R$ 258,4 milhões e se tornou a mais jovem ganhadora do prêmio na história do Canadá. As informações são do piortal Metrópoles.

Juliette Lamour, que mora na cidade de Sault Ste. Marie, Ontário, disse que ao chegar à loteria, ela sequer tinha ideia do que comprar. Ligou então para o pai, que a orientou a comprar um bilhete chamado de LOTTO 6/49 Quick Pick.

“Acabei de fazer 18 anos e meu avô sugeriu que eu comprasse um bilhete de loteria para me divertir”, explicou Juliette durante a comemoração de ganhadores na sede da loteria da cidade.

Depois disso, ela acabou esquecendo que havia apostado. Só foi lembrar do bilhete quando começou a se espalhar a notícia de um bilhete premiado em sua cidade.

Um colega de trabalho se ofereceu para verificar o bilhete pelo aplicativo da loteria e ao escanear o código, as palavras “GRANDE VENCEDOR” apareceram na tela. Os outros colegas começaram a gritar que ela havia ganhado o prêmio milionário. A jovem, já sem conseguir falar por conta da emoção, ainda tentou dar a grande notícia para a mãe, por telefone, mas a mulher não conseguia entender a filha.

“Como eu estava chorando (de felicidade, claro), minha mãe não conseguia entender o que estava acontecendo. Felizmente, meu pai conseguiu entender que ganhei o prêmio da loteria!”, contou.

Em um comunicado, a Ontario Lottery and Gaming Corporation disse: “Embora tenha havido outros ganhadores de loteria de 18 anos em todo o Canadá nos últimos anos, ninguém ganhou tanto quanto Juliette.”

Apesar da grande quantia de dinheiro que ganhou, os planos da jovem ainda são os mesmos: se formar em medicina. No entanto, agora, ela não terá que se preocupar com dívidas para conseguir realizar o sonho.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).