Vídeo mostra suspeito pela morte de diretor de escola em fuga; veja

​​Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação de um homem que pode ter sido o assassino de Omar de Araújo Linhares, 63 anos, encontrado morto dentro da Escola Reverendo João Batista, da qual ele era dono e diretor.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (15), na passagem Santa Maria, bairro do Coqueiro, em Belém. Omar estava com os pés e mãos amarrados. O celular dele foi roubado. A Polícia Civil investiga o caso.

VEJA MAIS

​​As imagens de equipamentos instalados nas proximidades do local do ocorrido mostram o momento em que um homem, de camisa branca, sai correndo de dentro da escola. Através dos registros, verifica-se que, possivelmente, o suspeito agiu s​​ozinho, como já suspeitava a polícia.

Conforme as imagens, no ato da fuga, o homem segura um objeto no bolso, o qual pode ser o celular roubado da vítima. Pelos registros de entrada e saída, o homem passou pouco mais de 20 minutos dentro do estabelecimento de ensino.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil acerca das investigações do caso e aguarda retorno.