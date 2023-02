Corpo de diretor morto dentro de escola no bairro do Coqueiro é velado em Belém

O velório de Omar de Araújo Linhares, 63 anos, acontece na noite desta quinta-feira (16), em Belém. A cerimônia ocorre​​ na Igreja Quadrangular, na passagem Santa Maria, bairro do Coqueiro. O enterro deverá ser realizado nesta sexta-feira (17), mas o local e horário ainda não foram informados.

Omar era dono e diretor da Escola Reverendo João Batista, instituição particular de ensino fundamental e médio, localizada na passagem Santa Maria. Na noite da última quarta-feira (15), ele foi encontrado morto dentro do local, que estava todo revirado, com os pés e mãos amarrados, além de um fio envolvido no pescoço.

O celular da vítima foi roubado. A primeira linha de investigação da polícia aponta para um crime de latrocínio. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento. A escola já havia sido assaltada outras vezes.