'Becinho' é encontrado morto com as mãos amarradas em Bragança

Moradores do bairro da Aldeia encontraram um pescador que foi morto com requintes de crueldade na manhã desta quinta-feira (16) em Bragança, nordeste paraense. A vítima, identificada como Denison Cleiton Farias Barros, de 36 anos, era também conhecida pelo apelido de “Becinho”. Ele foi achado com as mãos amarradas. A suspeita é de que tenha sido enforcado até a morte. Ninguém foi preso. As informações são da TV Caeté.

Por volta de 7h30, a polícia havia sido acionada sobre a ocorrência de um corpo localizado perto de uma embarcação em uma região chamada de Portinho. Os policiais foram até o local e o cadáver era de Becinho.

Segundo a polícia, Denison respondia a dois homicídios, além de ter uma mandado de prisão preventiva em aberto.

Moradores contaram a agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar, que Becinho teria supostamente matado uma mulher. Entretanto, os residentes não entraram em detalhes sobre esse suposto crime.

Denison era um velho conhecido dos policiais. A última vez que ele foi preso foi no dia 4 de maio de 2019.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre os antecedentes da vítima e mais detalhes sobre esse homicídio. A reportagem aguarda retorno.