Tribunal do crime: corpo de homem é encontrado com boca, mãos e pés amarrados em Bragança

Um crime chocou os moradores do bairro do Julia Quadros, no município de Bragança, nordeste do Pará. Um homem identificado por Jadailton Brito da Silva, de 31 anos, mais conhecido por “Dadai”, foi encontrado morto com requintes de crueldades no interior de sua residência na manhã da última sexta-feira, 06. A vítima foi encontrada com a boca, mãos e pés amarrados. As informações foram divulgadas por meio da TV Caeté e da página Gigante da Comunicação.

De acordo com o que a polícia apurou, a vítima estava em frente a uma residência quando três homens não identificados aproximara-se dele, iniciando uma conversa e, alguns minutos depois, eles entraram para o imóvel da vítima. Minutos depois, os três homens deixaram a residência. Momento em que populares notaram que Jadailton estava pendurado em uma corda e se encontrava em estado de óbito.

O cenário do crime revelava cenas de um crime cruel e brutal característico do executado pelo conhecido tribunal do crime, realizado por facções criminosas.

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil foi acionada, esteve no local e irá abrir um inquérito policial para investigar a motivação do crime, bem como os autores do assassinato bárbaro. A vítima era velha conhecida da polícia e possuía ficha criminal pela prática de diversos crimes como roubos e furtos.

Uma equipe da Polícia Científica do núcleo avançado de Bragança estiveram no local e realizaram a remoção do corpo do homem, que foi encaminhado para a cidade de Castanhal para exames de necropsia.

A reportagem integrada do O Liberal já demandou a polícia civil para apuração de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.