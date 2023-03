Moradores do Marajó encontram corpo no Rio Piriá

Moradores do município de Curralinho, no arquipélago do Marajó, nordeste do Pará, encontraram o corpo de um homem, na última quinta-feira, 2, boiando no Rio Piriá. A vítima foi identificada como Mário Cruz da Silva, que teria morrido após um acidente envolvendo uma embarcação do tipo 'voadeira'.

Segundo apuração do portal Notícia Marajó, Mário estava numa canoa a remo quando foi atingido por uma voadeira e caiu no rio. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que o acidente aconteceu por volta das 21h de quarta-feira (1) quando a vítima saiu de casa para ir até a vila mais próxima.

A voadeira que atingiu Márcio estaria fazendo o deslocamento de dois passageiros até a margem do Rio Piriá. O proprietário da embarcação, Ênos Rodrigues Alves teria informado à polícia que o acidente aconteceu por causa da escuridão.

Uma equipe formada por policiais militares e civis atendeu a ocorrência, tentou ouvir testemunhas oculares, que não foram encontradas e iniciou as investigações. Ênos e o piloto da voadeira, Samuel Trindade, foram encaminhados até a delegacia de Curralinho para prestar depoimento.