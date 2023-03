Paraense morta em Goiás: Família precisa de R$ 11 mil para trazer o corpo ao Pará

Familiares e amigos da jovem Altaise Sousa, 26 anos, morta a facadas pelo ex-companheiro e enterrada no quintal da casa dele, na cidade de Anápolis, em Goiás, estão engajados em uma “vaquinha” virtual, que tem como objetivo arrecadar R$ 11 mil para levar o corpo até Bragança, no nordeste do Pará, onde deverá ser realizado o sepultamento.

À reportagem de O Liberal, uma pessoa próxima da família da jovem confirmou a veracidade da campanha de arrecadação. Quem quiser ajudar pode transferir qualquer valor, via PIX, para o irmão de Altaise, por meio da chave paivapaulo145@gmail.com.

Entenda o caso

O assassinato de ​​Altaise Sousa veio à tona na última quarta-feira (1º). O corpo dela foi encontrado na segunda, 27 de fevereiro, mesma data em que ocorreu a prisão do suspeito, identificado como Renan Vieira, 26 anos. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a perícia apontou que a vítima foi morta a facadas cerca de 20 dias antes do dia 27. Altaise estava desaparecida desde o início do mês passado.

Renan foi preso depois de confessar o crime em um bar da cidade. A motivação teria sido o desgaste do relacionamento. Uma pessoa que estava no estabelecimento ouviu a conversa e denunciou o suspeito à polícia, acrescentando que ele estaria planejando fugir. O rapaz deverá responder pelo crime de feminicídio e ainda ocultação de cadáver.

A princípio, as investigações apontam que o suspeito agiu sozinho, “esfaqueando a jovem por 14 vezes”, detalhou a PCGO. “Depois, enrolou-a em uma cortina e enterrou. Não há, até o momento, na investigação, indícios de que haja coautores ou partícipes”, informou.

O caso continuará sendo investigado pela PCGO, “uma vez que não há motivo para transferência da competência para a PC Pará, conquanto a vítima seja paraense, já que, não obstante, o fato ocorreu e se consumou em Anápolis (GO), território goiano, cuja atribuição investigativa é da PCGO”.

“O autor deve ser indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver. Nos próximos dias, o inquérito policial será concluído e remetido ao Judiciário”, concluiu a PCGO.

Desaparecimento

Segundo a Polícia Militar de Goiás, sempre que a vizinhança perguntava por Altaise, o suspeito dizia que o casal havia se separado, na tentativa de justificar o sumiço da moça. De acordo com o major Leandro Borges, comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), apesar de a jovem ter ficado quase um mês desaparecida, o sumiço não foi comunicado à polícia e, talvez, a família nem soubesse do ocorrido.

“Alguns vizinhos mencionaram que ele teria dito, para justificar a ausência dela, que ela teria se separado dele e mudado do local. Eles são naturais do Pará, o que a gente imagina é que a família não recebia notícias rotineiramente”, afirmou o major.

Altaise já havia feito denúncia contra o ex-companheiro por violência doméstica e chegou a conseguir medidas protetivas, segundo a polícia local. Os dois se separaram após a jovem ter sido agredida, porém reataram o relacionamento.