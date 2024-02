No RJ, recém-nascido é resgatado de caçamba de lixo ainda com cordão umbilical

Policiais Militares da região central do Rio de Janeiro realizaram o resgate de um recém-nascido jogado em uma caçamba de lixo e que ainda estava enrolado com o cordão umbilical, no último sábado (10). O bebê foi levado para uma maternidade na região, em São Cristóvão.

Segundo informações do hospital, o bebê passa bem e já está recebendo todos os cuidados necessários, no entanto, maiores informações ainda não podem ser prestadas para proteger a criança.

Os agentes que atenderam a ocorrência relataram que foram chamados por moradores da região que já tinham a confirmação de que se tratava de um bebê vivo jogado na caçamba de lixo.

Os PMs, então, resgataram a criança que ainda estava coberta de sangue, a enrolaram em um pano e a levaram de imediato para o hospital.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com