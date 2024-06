Homem é morto e 5 pessoas são presas durante resgate de médica sequestrada na Cidade Velha, em Belém

Um homem foi morto e cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará (PCPA), na noite de domingo (23), durante o resgate de uma médica sequestrada, que não terá o nome revelado por questões de segurança. A PC soube do crime, ocorrido na saída de uma festa no bairro da Cidade Velha, em Belém, a partir da denúncia feita pelo companheiro da vítima na Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Todo o sequestro, segundo as autoridades, foi orquestrado por um presidiário do Rio de Janeiro.

Conforme o relato do namorado da médica, duas pessoas estariam exigindo R$ 200 mil pelo resgate da mulher. A DRCO, a partir das investigações, conseguiu identificar que o cativeiro que ela estava sendo mantida refém ficava no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém.

Os policiais civis se deslocaram até o local. Ao chegarem no cativeiro, ainda de acordo com a polícia, encontraram dois sequestradores armados. Um deles, de nome não informado, atirou contra a PC, foi baleado e morreu logo em seguida. No fim da ação, três homens e duas mulheres foram detidos por suspeita de participação no crime. A médica foi libertada em segurança e seus pertences foram recuperados.

O titular da DRCO, delegado Fausto Bulcão, disse que o primeiro envolvido localizado, “estava em posse do aparelho celular da vítima” e “repassou detalhes da empreitada criminosa”. “Logo após isso, nos deslocamos para a área do Paar, onde localizamos o veículo e prendemos um dos olheiros do cativeiro. Após a libertação da vítima, restou claro a quantidade de pessoas envolvidas e que o crime estava sendo comandado a partir do Rio de Janeiro”, elucidou.

O homem apontado pela polícia como líder por trás desse crime, que já estava preso, foi ouvido pela Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), e detido mais uma vez. Até o momento, as autoridades não informaram como o presidiário conseguiu comandar o sequestro da médica. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PCPA e PCERJ.

Em nota, a Polícia Civil do Pará disse que " cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro. Destes, um foi preso em uma casa penal do Rio de Janeiro. Ele era suspeito de coordenar o crime. Outro homem morreu na ação. A vítima foi libertada sem ferimentos do cativeiro localizado, em Ananindeua, na região Metropolitana de Belém. O caso é investigado pela delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro ".