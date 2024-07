'Baiano' é preso suspeito de decapitar e esquartejar um homem em Água Azul do Norte

Um homem identificado, até o momento, apenas pelo apelido 'Baiano' foi preso nesta quinta-feira, em Água Azul do Norte, no sul do Pará. Ele é suspeito de decapitar, esquartejar e eviscerar um homem que ainda não teve a identificação confirmada. O crime aconteceu na quarta-feira, 24.

As informações do caso são do portal Fato Regional, que detalha que o crime foi perto da aldeia Cateté, do povo indígena Xikrin, a cerca de 125 km da sede do município.

Conforme informações da Polícia Civil de Água Azul do Norte, o site aponta que era, aproximadamente, 22h de quarta-feira (24) quando um representante da Associação Porekrô, de defesa do povo Xikrin do Cateté, levou uma mensagem do cacique da aldeia à delegacia, contando a respeito de uma briga entre dois homens não indígenas, perto da aldeia, e que um dos envolvidos teria morrido. O suspeito era conhecido apenas como “Baiano” e seria dependente químico.

Os indígenas, com receio de que 'Baiano' pudesse oferecer algum perigo, informaram à polícia a localização do suspeito, que foi encontrado dormindo em uma barraca. O facão, supostamente utilizado para cometer o crime, ainda estava de posse de 'Baiano'.

Após receber voz de prisão, o suspeito teria confessado o crime e levado os policiais até o local onde ele tentou esconder o corpo. A vítima foi localizada em uma espécie de cova rasa, sem os braços, as pernas, a cabeça e eviscerado. 'Baiano' foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, autuado por homicídio qualificado.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota sobre o caso à Polícia Civil do Pará e aguarda o retorno.