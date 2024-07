Ladrão de pneus de carros é preso pela Polícia Civil em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu nesta quinta-feira (25/07) um homem que roubava pneus durante a madrugada, em Belém. A prisão do ladrão de pneus foi feita pelas equipes da Delegacia do Marco.

“Em uma rápida ação da Polícia Civil, nossas equipes iniciaram diligências e conseguimos recapturá-lo logo pela manhã, horas depois da circulação de vídeos de câmeras de segurança”, pontuou o delegado do Marco, Ricardo Morel

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o suspeito furtando, durante a madrugada, pneus de carros estacionados em ruas do bairro do Marco. O suspeito, que não foi identificado, foi preso pela Polícia Civil e conduzido para a a delegacia do Marco onde responderá por furto qualificado. As vítimas também foram ouvidas.

A Polícia reforçou a importância da formalização de Boletins de Ocorrência para auxiliar nas buscas e investigações para que os casos sejam devidamente apurados.