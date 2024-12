Polícia isola lancha onde estava jovem que morreu durante passeio no Combu

A lancha onde estava Kellen Taynara Nascimento de Abreu, que morreu durante um passeio no Combu, foi isolada pela Polícia. A vítima desapareceu na noite de segunda-feira (16/12) e foi encontrada na manhã de terça-feira (17/12) após buscas realizadas pelo Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da morte.

Segundo o Delegado Silvio Garcia, titular da seccional do Guamá, devem ser solicitadas perícias para apurar o que ocorreu dentro do veículo aquático. “Se foi um acidente, a história vai se manter uníssona do início ao fim. Mas cabe a polícia puxar os dados e fazer a perícia de local. A lancha está isolada ", informou.

O Delegado Silvio Garcia comunicou que todos os relatos colhidos com as pessoas que estavam na lancha junto com Kellen Taynara e as demais informações serão repassadas para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

“A Delegacia de Homicídios vai receber todos os documentos, licitações e vai assumir o caso. Eles vão se ater aos detalhes sobre o ocorrido para identificar as informações. Os depoimentos foram colhidos e no decorrer das investigações, acredito eu, as testemunhas serão chamadas novamente. Os depoimentos sobre o que ocorreu são semelhantes e depois de chamar as pessoas para relatarem de novo o que aconteceu, aí poderá ser descoberto algum ponto de divergência”, informou o delegado.

De acordo com o delegado, os familiares e amigos de Kellen Taynara relataram que os perfis do dono da lancha, que não foi oficialmente identificado, teriam desaparecido.

“Os parentes e amigos da moça informaram que o dono da lancha estranhamente apagou as redes sociais. Eu ainda não fui verificar a situação. Mas, mesmo que ele tenha apagado, o celular dela (Kellen Taynara) está com a polícia. Ele disse que seguia ela (nas redes sociais)”, detalhou Silvio Garcia.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado pela Seccional de São Brás. "Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicaram. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará comunicou que o corpo da vítima foi encontrado por pescadores, aproximadamente às 8h30 desta terça-feira, 17, na baia do Guajará, próximo à ilha das Onças. "O Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) fez a remoção e o entregou à Polícia Científica", disse.