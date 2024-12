Caso Kellen Thaynara x Caso Yasmin: veja semelhanças entre as mortes durante passeio de lancha

A morte de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, que desapareceu durante um passeio de lancha no Combu, se assemelha ao caso de Yasmin Cavaleiro de Macedo, falecida em 2021, também durante uma programação em um veículo aquático. Nas duas situações, a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as mortes. Veja as semelhanças entre os dois casos.

Lancha

Nos dois casos, as jovens estavam em um passeio de lancha. Kellen Thaynara saiu do Porto Direct Marine, no bairro da Condor, em direção ao Combu. Ela foi localizada na Baía do Guajará. Yasmin Cavaleiro desapareceu no Rio Maguari e foi encontrada em um furo, a alguns quilômetros de distância.

Festa

Amigos de Kellen Thaynara informaram que ela teria sido convidada para passear na lancha, onde também estavam outras pessoas que ela não conhecia. Os jovens teriam consumido bebidas alcoólicas. A influencer Yasmin Cavaleiro também estava na lancha com outras pessoas. As investigações da polícia ainda apontam que, na época, as testemunhas apagaram todas as fotos e vídeos que haviam feito do encontro nas redes sociais.

Morte

Os ocupantes da lancha relataram que Kellen Thaynara teria desaparecido após mergulhar no rio. Ela não teria mais sido vista pelos demais ocupantes. Quando Yasmin Cavaleiro morreu, segundo a Polícia Civil, as testemunhas relataram que a jovem teria mergulhado no rio e sumiu.

Sobre a morte de Kellen Thaynara, em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o corpo da vítima foi encontrado por pescadores, aproximadamente às 8h30 desta terça-feira, 17, na baia do Guajará, próximo à ilha das Onças. "O Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) fez a remoção e o entregou à Polícia Científica", comunicaram. A Polícia Civil do Pará disse que o caso foi registrado pela Seccional de São Brás. "Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações".