Advogado da família de Kellen Thaynara diz que investigações são cruciais para esclarecer o caso

O advogado Magno Souza, representante da família de Kellen Thaynara, jovem de 26 anos encontrada morta após desaparecer durante um passeio de lancha, afirmou nesta terça-feira (17) que a família descarta a possibilidade de fatalidade e acredita em algo premeditado. A declaração foi feita poucas horas após o corpo da jovem ter sido localizado pelo Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros (GMAF).

“É uma mãe que sai para um passeio e termina em tragédia”, iniciou o advogado. Ele explicou que a família tomou conhecimento do desaparecimento ainda na noite de segunda-feira (16), quando compareceu à delegacia. “Estivemos na delegacia durante a madrugada, e os depoimentos de todos os membros que participavam do passeio foram colhidos.”

Segundo Magno, a versão apresentada pelos envolvidos aponta que Kellen teria pulado na água por volta das 19h30, momento em que a correnteza estava forte, e acabou submergindo sem retornar à superfície. Apesar disso, a família acredita que há elementos suficientes para levantar suspeitas de que a morte não tenha sido um acidente.

“Essas questões serão apuradas pela Polícia Civil. A autoridade policial, com certeza, concluirá algo — se foi uma fatalidade ou algo premeditado”, ressaltou.

O advogado também fez menção a outro caso que chamou atenção no Pará, envolvendo a jovem Yasmin, para ilustrar a complexidade e a dor enfrentada pelas famílias em tragédias dessa natureza.

“É um momento de tristeza e angústia. A família precisa de respostas para entender o que aconteceu com Kellen”, concluiu Magno.

A Polícia Civil segue com as investigações, enquanto os familiares aguardam esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram à morte da jovem, que deixa um filho de apenas três anos.