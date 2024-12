Caso Kellen Thaynara: tia diz que jovem tinha ‘trauma’ de banho em rio

O velório de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, que ocorreu em uma residência do bairro do Paar, em Ananindeua, foi marcado pela comoção de familiares e amigos, nesta quarta-feira (18/12). A jovem desapareceu na última segunda-feira (16/12), durante um passeio de lancha pelo Combu e foi encontrada morta boiando na Baía do Guajará na manhã de quarta-feira (17). Segundo Rosemeire Ribeiro, tia de Kellen Thaynara, a jovem tinha medo de tomar banho em rio e isso faz a família ter estranheza sobre o caso.

“Dói bastante. A gente não sabe o que aconteceu lá. Até porque, no passado dela, aconteceu uma situação que ela tinha trauma de rio, não tomava banho assim. A gente, como família, sabe que ela tinha medo de rio. Nós sabemos que ela jamais pularia. Nós não acreditamos que seja acidente. Apareceram algumas coisas no rosto dela, depois que o corpo foi encontrado. Tem uma unha dela que está solta. A gente não pode falar nada, mas ficamos muito triste”, lamenta Rosemeire Ribeiro.

Segundo a familiar de Kellen Thaynara, resta a saudade que a jovem irá deixar para todos. “Vão ficar as lembranças boas. Ela era uma moça muito dedicada à família. Era o braço direito da minha irmã. Então isso dói muito porque éramos muito unidos e sempre estávamos juntos em família. Então fica só a saudade e a vontade de querer saber uma posição e não ter resposta. O mais triste é não saber o que houve com ela e tentar procurar algo ao que se agarrar para confortar o coração, pois não encontramos”, diz Rosemeire Ribeiro.

Despedida

O corpo de Kellen Thaynara foi velado e sepultado nesta quarta-feira (18/12). Vários amigos e familiares da jovem estiveram no local onde ocorria a cerimônia fúnebre.