Homem é preso por furto de hidrômetros e causar falta de água em Salinópolis

Um homem foi preso na terça-feira (29) em Salinópolis, no nordeste do Pará, pelos crimes de furto qualificado e atentado contra o funcionamento de serviço essencial. Ele é investigado por furtar 21 hidrômetros residenciais, o que provocou vazamentos e a interrupção no abastecimento de água em algumas áreas do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, após tomar conhecimento do caso, equipes da Delegacia de Salinópolis iniciaram as investigações para identificar e localizar o autor. A ação criminosa também gerou prejuízo financeiro a diversos moradores e à empresa responsável pelos serviços de fornecimento hídrico na cidade.

Suspeito foi localizado e está à disposição da Justiça

A Polícia informou que, com a identificação do suspeito, foi possível cumprir um mandado de prisão que já havia sido expedido. O homem encontra-se atualmente à disposição do sistema de Justiça.

Crimes podem resultar em até 13 anos de prisão

O Código Penal Brasileiro classifica como crime o atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, como os de água, luz, força ou calor. Já o furto qualificado ocorre quando há agravantes, como o comprometimento do funcionamento de estabelecimentos que prestam serviços públicos essenciais. A soma das penas para esses crimes pode alcançar até 13 anos de reclusão.