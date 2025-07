VÍDEO: Repórter sofre tentativa de furto e cinegrafista grava tudo

Uma cena de violência chamou atenção das redes sociais nesta segunda-feira, 28, e se tornou pauta na transmissão da Band.

A repórter Clara Nery se preparava para entrar ao vivo no Bora Brasil, jornalístico matinal da emissora, quando foi surpreendida por uma tentativa de furto.

Com o celular na mão, a jornalista estava na frente do prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em Botafogo, no Rio de Janeiro, quando um motociclista se aproximou dela e tentou arrancar o objeto à força.

O momento foi gravado pelo cinegrafista e divulgado nas redes sociais e na própria Band. Após ter o aparelho puxado, Clara se assustou e gritou. O celular, no entanto, caiu da mão do ladrão e foi recuperado pela jornalista.

"Estava me preparando para entrar ao vivo, pegando algumas informações de apuração pelo celular em um lugar que a gente considera seguro aqui em Botafogo", explicou a repórter no Bora Brasil.

"Estava em frente à câmera que iríamos entrar ao vivo, filmando tudo, quando, comigo de costas, esse homem passou de moto em cima da calçada e tentou levar meu celular", explicou a jornalista.

"Mesmo ele em alta velocidade, não conseguiu sustentar e o celular caiu no chão. Eu consegui recuperar por sorte e contando com a falta de habilidade dele", comentou.

Ao programa da Band, Clara ainda revelou que conseguiu identificar a placa da moto utilizado pelo homem e que denunciou o caso pela polícia, que está atrás do assaltante.