Repórter da Globo sofre tentativa de furto durante “Encontro” ao vivo; VÍDEO

Durante o Encontro com Patricia Poeta desta sexta-feira, 8, a jornalista Juliane Massaoka sofreu uma tentativa de assalto na Avenida Paulista, em São Paulo. Um homem passou de bicicleta e tentou arrancar o celular da mão da repórter, que fazia uma reportagem sobre o aniversário da Avenida Paulista. Veja o vídeo:

"Gente, quase fui assaltada, Patrícia do céu. Tô com o celular na mão. O cara com a bicicleta ali, e tem policial na Avenida [Paulista]", contou a jornalista, assustada. A âncora do programa lembrou que, há poucos momentos do acontecido, o assunto era, justamente, o aumento da violência nas grandes cidades.

A internet reagiu prontamente ao fato, atentando ao relato da rpórter de que havia policiais bem próximos ao local da tentativa de roubo. Os policiais não fizeram nada a respeito. “A gente passa por isso todo dia e a polícia não faz nada! Cadê as câmeras, o reconhecimento facial, os policiais irem atrás?, comentou um fã. Outro usuário comentou sobre o método do ciclista: “Na avenida paulista, onde todos os dias assisto milhares de roubos! O "menino da bicicleta" FALSO Entregador de App!”

Depois disso, o programa mostrou repetições do momento da tentativa de furto e voltou ao assunto da violência.