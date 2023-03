Equipe de reportagem da Record TV é assaltada 'ao vivo'; confira

Na última segunda-feira (20), uma equipe da Record TV foi assaltada e agredida por bandidos armados. O caso aconteceu em São Paulo, quando os profissionais seguiam para averiguar um acidente. Os jornalistas estavam a bordo de uma motolink, motocicleta que faz transmissões ao vivo para o programa 'Balanço Geral', e conseguiram registrar todo o ocorrido.

Nas imagens é possível ver o momento que outra moto, com dois homens, aborda os profissionais que, imediatamente, avisam que estar gravando, mas os criminosos não se intimidam. Os assaltantes mostram que estão armados e, com violência, obrigam as vítimas a descerem do veículo.

VEJA MAIS

Os funcionários da Record TV, Anderson e Rodrigo, registraram boletim de ocorrência e falaram sobre o ocorrido durante o 'Balanço Geral Manhã'. "Ele colocou a arma no pescoço do Rodrigo, tentando já tirar o capacete, e perguntou se ele era da polícia. Falei que a gente estava trabalhando e era da Record. Mesmo assim eles continuaram", detalhou Anderson.

A dupla de assaltantes levou duas jaquetas, celulares, todo equipamento de gravação e a moto, avaliada em torno de R$ 20 mil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Confira as imagens gravadas pela motolink.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva]