VÍDEO: Repórter sofre tentativa de assalto ao vivo e assusta âncora do jornal

A repórter Lígia Neves foi surpreendida com uma tentativa de assalto, na noite de quinta-feira (23), quando estava ao vivo na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tiête, em São Paulo. O episódio foi transmitido no 'Jornal Gazeta' e chocou a âncora Luciana Magalhães, que precisou interceder no link ao vivo após ouvir o grito da jornalista. As informações são do Hugo Gloss.

A tentativa de furto aconteceu quando Lígia Neves mandava notícias sobre o trânsito na capital paulista na véspera de Natal e lia atentamente os dados no celular. Em certo momento, um homem de bicicleta passa e tenta puxar o aparelho da profissional, que dá um grito e tem o link ao vivo interrompido. "Tivemos um problema aí. Jornal ao vivo, né? Mas já já voltamos com mais informações", disse a âncora do jornal, confira o momento:

Mais tarde, Lígia contou a um colunista do IG que o rapaz tentou puxar seu celular, mas o aparelho acabou caindo no chão. "Por volta das 19h10, um homem de bicicleta passou em alta velocidade na frente da câmera e tentou furtar meu celular, interrompendo a transmissão. Felizmente está tudo bem comigo e com a equipe", relatou. Lígia estava acompanhada do cinegrafista Ricardo Braga e nenhum dos dois sofreu danos físicos ou materiais. Nas redes sociais, ela fez um longo desabafo lamentando a violência em São paulo. "O repórter brasileiro não tem um minuto de paz. Momentos antes de sofrer uma tentativa de furto, ao vivo, na Ponte das Bandeiras, zona norte de São Paulo. Está tudo bem comigo e com a equipe. Triste viver em uma cidade tão violenta. Mesmo assim a gente segue sem medo, porque as histórias desse país precisam ser contadas".