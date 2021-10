Repórter chora ao noticiar 30 dias sem morte por covid em hospital e emociona internautas; assista

O repórter Kleber Teixeira, da InterTV Cabugi, de Natal, chorou ao noticiar que o Hospital Giselda Trigueiro, unidade com maior capacidade de receber pacientes na UTI, não apresenta mortes por covid-19 há 30 dias. O período sem mortes é o maior já registrado na capital. As informações são do Uol.

Chorando bastante, ele diz. "Isso quebra a gente né, foi muito difícil. E é uma felicidade muito grande poder dar uma notícia dessa". Sem conseguir dar a informação devido a emoção, ele persiste e continua. "Eu vou conseguir", veja o momento:

A repercussão foi tanta que o repórter foi convidado para aparecer no 'Mais Você', programa apresentado por Ana Maria Braga. A apresentadora elogiou o jornalista e agradeceu pela sensibilidade. "Todo jornalista é gente como a gente. Às vezes eu não consigo segurar aqui. Não tenho sua função, mas acabo tendo por ser de um veículo de comunicação e informar. Sinto que as pessoas que demonstram sua emoção são mais verdadeiras, chega mais perto de quem está do outro lado", disse.

Kleber revelou que sua mãe é uma profissional da saúde e, por isso, ele tem uma noção de toda a dificuldade durante a pandemia. Ele ainda ponderou que apesar dos profissionais da comunicação serem mais frios, há momentos que a emoção toma conta. “A gente nesse período todo demos notícias ruins, de morte, de sofrimento. Esse foi de alívio. Jornalista tem sim que ficar longe, mas tem hora que o coração toma conta e não tem como segurar. Tenho um coração aqui", declarou.