Foragido é preso e confessa participação na morte de 'Baleia' em São Miguel do Guamá

Joelson dos Santos da Silva foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (30/7), em Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará. Ele estava foragido do sistema prisional e tinha um mandado de prisão por sentença condenatória em aberto. Segundo a PC, o suspeito ainda confessou participação na morte de Antônio Alexandre Pereira de Araújo, de 48 anos, mais conhecido como “Baleia”, que foi assassinado a tiros na quarta (30), em São Miguel do Guamá.

Ainda de acordo com a PC, a equipe do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal descobriu que Joselson estava em um imóvel em Vigia. A delegacia do município se deslocou até o endereço e localizou o homem.

No momento da abordagem, a PC percebeu que ele tinha um ferimento no ombro. Conforme a Polícia Civil, o suspeito relatou que a lesão tinha sido resultado de um disparo de arma de fogo. Foi então que ele relatou participação no latrocínio de “Baleia” e detalhou como tudo ocorreu.

Após a polícia ter colhido as informações do caso, Joelson foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

A morte de “Baleia”

Três homens invadiram a casa de Antônio Araújo na madrugada de quarta-feira (30/7), no bairro Palmeiras. O filho dele também foi baleado e socorrido em um hospital da região.

Os suspeitos conseguiram arrombar e entrar no imóvel em que a família estava. “Baleia” foi rendido pelos suspeitos e, durante a ação criminosa, foi baleado na cabeça. Ele morreu na hora.