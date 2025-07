Casal é rendido por homens armados e tem caminhonete roubada em Parauapebas

Um casal foi rendido por três homens encapuzados e armados na noite de terça-feira (29/7), em Parauapebas, no sudeste do Pará. As vítimas se preparavam para fechar o bar, que fica no bairro Vila Rio Branco, quando o trio anunciou o assalto. Após o crime, os suspeitos fugiram na caminhonete Toyota Hilux que pertencia às vítimas.

Segundo o Correio de Carajás, os suspeitos amarraram o proprietário e a esposa e roubaram também alianças, joias, três celulares, dois relógios, uma caixa de som, o VR das câmeras de segurança, R$ 7 mil em dinheiro e, inclusive, o automóvel dos dois. Após a ação, o casal foi levado até um matagal, abandonado e amarrado.

Nas redes, um vídeo circulou e mostra o momento em que o dono do bar é rendido. Nas imagens, é possível ver quando ele se aproxima da porta para fechá-la e um dos suspeitos entra repentinamente, levanta o braço e faz um gesto como se fosse agredir a vítima. Logo depois, os outros dois assaltantes aparecem e colocam a vítima sentada em uma cadeira.

Até agora, os suspeitos não foram localizados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que equipes da Seccional de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.