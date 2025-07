'Moceguinho' é preso suspeito de tráfico de drogas no Marajó

Um homem identificado apenas pela alcunha de “Moceguinho” foi preso em flagrante nesta terça-feira (29), no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Superintendência de Polícia Civil de Breves (Sudepol) e segue em investigação.

Segundo informações divulgadas pelo site Notícia Marajó, agentes do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) do 9° Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas pelo bairro Jardim Tropical, quando receberam denúncias sobre movimentação suspeita na Passagem Santa Cruz, apontada como possível ponto de comercialização de entorpecentes.

Polícia apreende drogas e materiais de fracionamento

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais realizaram revista pessoal e buscas nas proximidades. Foram encontrados 69 papelotes de maconha, uma balança de precisão, sacas plásticas e outros itens usados para embalar drogas.

O material e o suspeito foram levados à Delegacia de Breves, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Investigação segue em andamento

Em nota, a Polícia Civil informou que “um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado na Delegacia de Breves, nesta terça-feira (29)” e que “o caso segue sob investigação”.