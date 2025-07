Polícia procura mulher suspeita de matar ex-companheiro a facadas em Anapu

A Polícia Civil do município de Anapu, no sudoeste do Pará, está à procura de uma mulher suspeita de matar o ex-companheiro, Leonardo Sousa Martins, de 38 anos. O crime ocorreu na noite do último sábado (23), na residência da mulher, localizada na rua Jatobá, no bairro Bacana.

De acordo com informações preliminares, Leonardo e a suspeita estavam separados há algum tempo. Ainda assim, a vítima costumava procurar a ex-companheira na tentativa de reatar o relacionamento. Na noite do homicídio, por volta das 20h30, ele teria ido até a casa dela, onde, segundo relatos de moradores, tentou agredi-la.

Durante a discussão, a mulher, identificada pelas iniciais S.N.S., teria se defendido utilizando uma faca. Leonardo foi atingido e, devido à gravidade do ferimento, morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas a suspeita já havia fugido. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio. As investigações seguem com o objetivo de localizar a autora do crime.