Criança de 2 anos tem fêmur fraturado e pai é preso em Parauapebas

Um homem foi preso na última sexta-feira (20), suspeito de ter agredido o próprio filho, uma criança de apenas dois anos, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará. Em decorrência da agressão, o menino sofreu uma fratura no fêmur direito e precisou ser hospitalizado. O caso foi registrado como lesão corporal grave qualificada por violência doméstica.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará (PM-PA), os agentes foram acionados após uma denúncia anônima relatar que a criança havia dado entrada no Hospital Geral de Parauapebas com fraturas e diversas lesões pelo corpo.

Objeto semelhante a taco foi encontrado na casa do suspeito (Divulgação)

A guarnição se deslocou até a unidade de saúde e, ao chegar ao local, foi informada por uma médica, por representantes do Conselho Tutelar e pela assistência social de que o caso era tratado como uma possível situação de natureza criminal.

Com o endereço do suspeito, os policiais foram até a residência e efetuaram a prisão. No interior do imóvel, os militares encontraram um objeto semelhante a um taco de beisebol, com a inscrição “Biscoito”, que pode ter sido utilizado na agressão.

Outra criança, de quatro anos, também filha do acusado, foi localizada na casa e encaminhada ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará para obter informações sobre o andamento do caso e aguarda posicionamento.