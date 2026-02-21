Suspeitos de integrar facções criminosas e atuar no tráfico são apresentados à Polícia em Itaituba

Policiais militares apresentaram na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do Estado do Pará, na manhã deste sábado (21), quatro pessoas suspeitas de envolvimento com facções criminosas e tráfico de drogas. Trata-se de quatro homens que foram conduzidos à unidade policial em uma viatura do destacamento do Distrito de Miritituba. Essa ação faz parte da Operação Tolerância Zero.

A apresentação dos suspeitos integra uma série de medidas de enfrentamento do tráfico de entorpecentes e de combate a organizações criminosas nessa região do Estado. A operação começou na semana anterior, com uma intervenção policial em Miritituba. Nessa ação, um suspeito acabou falecendo durante confronto com os policiais.

Responsável pela apresentação dos homens detidos, o sargento PM de prenome Adriano, destacou que um dos suspeitos já havia sido conduzido outras vezes por envolvimento com drogas e seria integrante de uma organização criminosa.

A atual fase da operação, segundo informações da Polícia Militar, tem como foco impedir a consolidação de grupos ligados ao tráfico de drogas na localidade. Isso após uma tentativa de atuação de criminivos provenientes de outros municípios para assumir o controle da venda entorpecentes na região. Os quatro suspeitos foram apresentados na seccional e permenacem à disposição da Justiça.

Após a chegada à delegacia, os quatro suspeitos foram formalmente apresentados à autoridade policial e permanecem à disposição da Justiça, que deverá adotar as providências legais cabíveis.

A Reportagem do Grupo Liberal permanece levantando informações sobre esse fato.