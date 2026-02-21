Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PC apura morte de mulher agredida durante confusão em via pública, em Jacundá

Vítima chegou a procurar atendimento médico, mas apresentou agravamento do quadro dias depois

O Liberal
fonte

Pelo menos dez pessoas aparecem em vídeo que registra o episódio de violência (Reprodução/ Redes socias)

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) investiga a morte de uma mulher identificada como Dayane Leitão dos Santos, registrada na última quarta-feira (18), no município de Jacundá, no sudeste do Pará. A vítima teria sido agredida em via pública dias antes do óbito. Os familiares registraram o boletim de ocorrência. 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da agressão. No vídeo, Dayane aparece caída no chão enquanto outra mulher está sobre ela. Pelo menos dez pessoas estariam envolvidas na situação. A vítima é vista aparentemente desacordada às margens da via após o episódio.

De acordo com as informações preliminares, a briga teria ocorrido na madrugada do dia 13 de fevereiro. No dia seguinte, Dayane procurou atendimento médico e foi liberada. Posteriormente, retornou outras vezes ao hospital. No dia 17, apresentou sintomas mais graves e precisou ser internada. O quadro evoluiu até o óbito, confirmado no dia 18.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil para saber se os suspeitos já foram identificados, se houve prisões e quais serão os próximos passos da investigação, além de esclarecimentos sobre a motivação do ato de violência

