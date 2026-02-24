Suspeito de estupro de cunhada de 16 anos é preso em flagrante em Salvaterra, no Marajó
Homem abusava da cunhada há anos, mas foi preso nesta segunda-feira (23), na comunidade de Pau Furado
Um homem suspeito pelo estupro da cunhada, uma adolescente de 16 anos, foi preso pela Polícia Civil de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, na última segunda-feira (23). A prisão ocorreu em flagrante na comunidade do Pau Furado, após denúncia da adolescente.
De acordo com a Polícia Civil, o investigado vinha abusando sexualmente da vítima há anos. Ele ameaçava de morte a vítima e seus familiares, caso a menina o denunciasse. Diante dos elementos da denúncia, a equipe policial diligenciou e localizou o suspeito na comunidade Pau Furado.
O suspeito foi indiciado pelo crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, e teve a prisão convertida de prisão em flagrante para preventiva. Também foram concedidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e de seus familiares. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para apreciação das medidas cautelares cabíveis.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA