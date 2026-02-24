‘Lázaro do Marajó’ é preso após quatro dias de buscas em Cachoeira do Arari

Quatro dias foi o tempo que os policiais ficaram perseguindo Edielson Ferreira da Costa, de 21 anos, até prendê-lo na manhã desta terça-feira (24), no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. O homem suspeito por roubo majorato pelo emprego de arma de fogo e furto foi apelidado de "Lázaro do Marajó", devido ao tempo de fuga das equipes policiais em referência ao bandido Lázaro Barbosa, que morreu em cerco policial no Estado do Goiás.

O suspeito conhecido pelos vulgos Lombrinha ou Fumacinha teriado praticado diversos crimes na cidade de Cachoeira do Arari e em comunidades da zona rural. Após o cometimento dos crimes na cidade de Cachoeira do Arari, a Polícia Civil imediatamente iniciou as buscas para localizar o paradeiro do suspeito.

Diante do cerco da polícia, Edielson fugiu pra se esconder na comunidade Bacuri, depois empreendeu fuga para as comunidades Sé, Jabuti, Jacaretuba e Retiro Grande, onde houveram buscas ininterruptamente. Por volta das 8 horas desta terça-feira (24), o suspeito foi capturado na zona de mata e alagadiço da comunidade Retiro Grande.

As forças de segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar atuaram em conjunto, com o auxílio da população local, o que foi primordial para o êxito da prisão. A perseguição ao suspeito, que durou quatro dias em região de mata, gerou preocupação na população local com o temor do cometimento de novos crimes.

O tempo de fuga prolongado pela região de mata fez o suspeito ser conhecido como "Lázaro do Marajó", em alusão ao famoso caso de Lázaro Barbosa que, no ano de 2021, foi perseguido por 20 dias em região de mata em Cocalzinho, no Estado de Goiás, até ser morto durante troca de tiros com a polícia.

Após a prisão, Edielson foi conduzido para a Delegacia de Cachoeira do Arari, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O suspeito se encontra à disposição do Poder Judiciário.