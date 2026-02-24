Homem é preso em flagrante por venda ilegal de munições em Aveiro

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (24) pela Polícia Civil suspeito de vender ilegalmente munições de arma de fogo, no município de Aveiro, na região sudoeste do Estado do Pará. Os policiais da Delegacia de Aveiro cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar, cautelar fruto de investigações da suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

No interior do estabelecimento comercial do investigado foram encontradas 247 munições intactas, de calibres variados, armazenadas em caixas do fabricante. Diante da situação, o homem foi conduzido para a unidade policial para devida lavratura do procedimento de prisão em flagrante. O suspeito se encontra à disposição da justiça.