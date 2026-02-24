Jovem é baleado e morre após dar entrada em hospital de Marabá

Sócrates Kaleb Vicente dos Santos morreu na noite desta segunda-feira (23) após ser atingido por disparos de arma de fogo no Residencial Jardim do Éden, no núcleo Morada Nova, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta das 20h10, na Rua 13, esquina com a avenida principal do residencial. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil ao site Correio de Carajás, Sócrates foi baleado na cabeça, no ombro direito e em uma das pernas.

Testemunhas relataram que os suspeitos estavam em uma motocicleta vermelha sem placa. Um deles usava capacete branco e camiseta verde, enquanto o outro vestia camiseta cinza. Após os disparos, a dupla fugiu do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Sudeste do Pará para atendimento de emergência. Posteriormente, a Delegacia de Homicídios informou, por meio do plantão da 21ª Seccional Urbana, que Sócrates não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Delegacia de Homicídios de Marabá instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e identificar os autores do crime.