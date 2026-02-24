​Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná

Um homem condenado por homicídio foi recapturado na tarde desta terça-feira (24), no município de Muaná, no arquipélago do Marajó. O preso é Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Muaná, em cumprimento a mandado de prisão de recaptura exp​edido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém​.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, Edevanilsom foi localizado em uma residência situada no Centro de Muaná, por volta das 16h. Após a confirmação da identidade, os agentes deram cumprimento ao mandado judicial.

O homem havia sido condenado pelo crime de homicídio e encontrava-se foragido do sistema prisional. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.