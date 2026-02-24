Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

​Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná

Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal, foi preso no Centro da cidade na tarde desta terça-feira (24)

O Liberal
fonte

​Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem condenado por homicídio foi recapturado na tarde desta terça-feira (24), no município de Muaná, no arquipélago do Marajó. O preso é Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Muaná, em cumprimento a mandado de prisão de recaptura exp​edido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém​.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, Edevanilsom foi localizado em uma residência situada no Centro de Muaná, por volta das 16h. Após a confirmação da identidade, os agentes deram cumprimento ao mandado judicial.

O homem havia sido condenado pelo crime de homicídio e encontrava-se foragido do sistema prisional. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

​Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

​Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná

Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal, foi preso no Centro da cidade na tarde desta terça-feira (24)

24.02.26 20h54

POLÍCIA

Homem é preso por estupro da enteada de dez anos em Ananindeua

Abusos ocorriam há pelo menos quatro anos sempre que a mãe saia de casa

24.02.26 20h06

VIOLÊNCIA

Jovem é baleado e morre após dar entrada em hospital de Marabá

Crime foi registrado no Residencial Jardim do Éden, no núcleo Morada Nova; suspeitos estavam em motocicleta sem placa

24.02.26 20h04

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por venda ilegal de munições em Aveiro

Polícia Civil prendeu o suspeito juntamente com 247 munições intactas de diferentes calibres

24.02.26 19h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Idoso suspeito de estelionato contra turistas é preso em Belém

As apurações apontam que o investigado atuava em pontos turísticos como a Estação das Docas e do Mercado de São Brás.

24.02.26 13h08

PRESO

Filho é preso suspeito de matar o pai com facadas após discussão em Santana do Araguaia

O suspeito foi detido na segunda-feira (23)

24.02.26 10h30

PRESOS

Dupla é presa e 46 quilos de cobre são apreendidos em Belém

Os detidos são suspeitos de envolvimento em vários furtos de fios elétricos

24.02.26 12h31

GRAVÍSSIMO

Carretas esmagam carro e motorista morre em Santarém nesta terça-feira (24)

Duas vítimas, ocupantes do veículo de passeio, foram resgatada das ferragens com vida

24.02.26 16h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda