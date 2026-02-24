Condenado por homicídio é recapturado pela Polícia Civil em Muaná
Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal, foi preso no Centro da cidade na tarde desta terça-feira (24)
Um homem condenado por homicídio foi recapturado na tarde desta terça-feira (24), no município de Muaná, no arquipélago do Marajó. O preso é Edevanilsom Pereira da Silva, que estava evadido do sistema penal.
A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Muaná, em cumprimento a mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.
De acordo com as informações repassadas pela polícia, Edevanilsom foi localizado em uma residência situada no Centro de Muaná, por volta das 16h. Após a confirmação da identidade, os agentes deram cumprimento ao mandado judicial.
O homem havia sido condenado pelo crime de homicídio e encontrava-se foragido do sistema prisional. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.
