Acusado de matar sargento da PM em Parauapebas é preso no Maranhão

Foi preso no sábado (14/6), no município de Bom Jardim, no Maranhão, o homem apontado como responsável pela morte do sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), Emerson Charles dos Santos Rocha, de 50 anos. A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre as forças de segurança do Maranhão e do Pará, que cumpriram mandado de prisão preventiva expedido contra o acusado. Com informações do Portal Pebinha de Açúcar.

O crime aconteceu em novembro de 2023, em Parauapebas, sudeste paraense, durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Parque das Nações, área do Complexo VS-10. Na ocasião, policiais militares foram acionados para atender à denúncia e, ao chegarem ao local, teriam sido recebidos a tiros por Elielso Moreira Santos, que era o principal suspeito da agressão à companheira.

Um dos disparos atingiu o rosto do sargento Emerson, que não resistiu aos ferimentos. O outro policial que acompanhava a guarnição saiu ileso. Além do homicídio do agente de segurança, Elielso é investigado por tentativa de feminicídio contra a companheira e por tentativa de homicídio contra o outro militar envolvido na ocorrência.

Desde o ataque, o acusado estava foragido. As investigações conduzidas pelas polícias Civil e Militar do Pará continuaram ao longo dos últimos meses, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, até a localização e prisão do suspeito.

Agora sob custódia, Elielso Moreira Santos deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Ele permanece à disposição da Justiça.

A reportagem entrou em contato, por telefonema, com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Pará, que informou ainda não ter acesso ao registro oficial da prisão, feito pela Polícia Civil do Maranhão. Segundo a assessoria, mais detalhes sobre a ação só serão divulgados após o repasse das informações por parte do delegado paraense que participou da operação interestadual.