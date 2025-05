Dupla é presa dentro de motel por suspeita de cometer assaltos em Santarém

Danilo Viana Rodrigues, de 19 anos, e ⁠Eduardo Silva Fernandes, 23, foram presos na noite de segunda-feira (26/5), suspeitos de cometerem uma série de assaltos em Santarém, no oeste do Pará. A dupla foi capturada pela Polícia Militar em um motel que fica na avenida Turiano Meira, no bairro Diamantino.

Segundo o portal O Impacto, era por volta das 22h quando militares receberam a informação de que dois homens em uma motocicleta de cor azul, estavam realizando vários roubos na cidade. Um deles, inclusive, foi cometido na avenida Padre Felipe Bettendorf, no bairro Interventoria.

Os policiais, após serem acionados, começaram as buscas pelos suspeitos. Ainda conforme O Impacto, com a ajuda de uma das vítimas, que estava rastreando o aparelho roubado, a PM conseguiu localizá-los no motel. Ao chegarem no local, os agentes visualizaram dentro da garagem de um dos quartos um veículo com as mesmas características da motocicleta usada nos roubos.

Com isso, a polícia encontrou Danilo e Eduardo dentro do quarto. Os PMs encontraram diversos celulares com eles, um simulacro de arma de fogo e dinheiro. Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Uma jovem, que também estava com eles, foi conduzida até a unidade policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.