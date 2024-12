Polícia investiga morte de músico dentro de motel em Cametá

A Polícia Civil do Pará está investigando as circunstâncias da morte de Antônio Lucas Vieira Assunção, registrada nesta quarta-feira (11) em um motel na cidade de Cametá, no nordeste do estado. De acordo com a PC, perícias foram solicitadas para auxiliar na elucidação do caso, mas até o momento, detalhes sobre o ocorrido não foram divulgados.

Antônio, que trabalhava como músico e era conhecido na cena artística da cidade, era carinhosamente chamado de “Lucas Patife”. A polícia ainda não informou se ele estava acompanhado no momento da morte nem quem poderia estar com ele no local.

A Associação dos Músicos de Cametá (Amusi’c) lamentou a perda em um comunicado divulgado nas redes sociais. “Nosso querido Lucas Patife, sócio e amigo de todos. Lucas era mais do que um músico talentoso; era uma pessoa extrovertida, cheia de alegria e bondade, que sempre levava leveza e sorrisos por onde passava”, destacou.

“Sua ausência deixará uma grande lacuna em nossos corações e na música cametaense. Em nome de toda a Amusi’c, expressamos nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Que sua memória e seu legado de alegria e amor à música permaneçam eternamente entre nós”, diz o comunicado.