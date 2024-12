Suspeito de latrocínio contra mototaxista é preso na Grande Belém durante operação da PC

Jonny Fonseca Soeiro foi preso na manhã desta quarta-feira (11), durante uma operação da Polícia Civil, no bairro da Pratinha II, em Belém. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua. O homem é suspeito do latrocínio praticado contra um mototaxista em outubro deste ano. A polícia chegou até o suspeito por meio do celular roubado da vítima durante a ação criminosa.

A ação, que faz parte da Operação Muralha, resultou na apreensão de uma arma de fogo da marca Taurus, modelo PT-938, calibre 380 ACP, com numeração raspada, além de 15 munições e o motor de uma motocicleta com numeração aparente. Jonny foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia do Tapanã.

As investigações começaram após o latrocínio do mototaxista Luiz Silva Monteiro, ocorrido no dia 8 de outu​bro deste ano, no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. O celular da vítima foi rastreado por meio do IMEI e revelou que o aparelho estava com um homem, que afirmou tê-lo comprado de Jonny por R$ 600,00.

O homem também informou que Jonny ofereceu à venda uma motocicleta com as mesmas características da que foi roubada da vítima. Com base nessas evidências, foi solicitada e autorizada pela Justiça a busca e apreensão no endereço do suspeito, onde o material foi encontrado e ele confessou o latrocínio. Jonny foi conduzido à unidade policial, para a realização dos procedimentos cabíveis. As investigações da Polícia Civil continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.