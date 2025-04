Mulher é presa em Belém por furto qualificado cometido em Goiás

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, na tarde desta quarta-feira (2), uma mulher investigada por furto qualificado. A ação foi realizada por equipes da Delegacia do Tapanã, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

VEJA MAIS

Após levantamento de informações, os policiais civis identificaram que a investigada estava morando no bairro da Pratinha, em Belém. A equipe se dirigiu até o local e efetuou a prisão da mulher, que não teve o nome divulgado.

Ela foi encaminhada à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e segue à disposição da Justiça.